Milan | sfumato Thuram chi prendi in attacco? Gli ostacoli per Morata e Scamacca | Primapagina

(Di sabato 24 giugno 2023) 2023-06-24 11:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: C’era ottimismo, c’era fiducia. Era pronto anche il contratto da 5 anni a circa 4,5 milioni a stagione, ma l’inserimento dell’Inter dopo la cessione al Fenerbahce di Edin Dzeko ha fatto saltare il banco e lasciato ila mani vuote e soprattutto senza il vero obiettivo per completare il reparto offensivo, Marcus. Il francese rappresentava il profilo ideale, perché a parametro zero e impiegabile sia al centro che sulla fascia, insieme a Giroud. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto, e adesso i rossoneri devono gioco-forza tornare sul mercato delle punte. E rimodulare i propri piani, che, ripetiamo, prevedevanocome obiettivo numero uno, senza dubbio alcuno. VECCHIE CONOSCENZE – ...

Per questo, nel frattempo, Manna lavora sulle alternative: quasiFrattesi (tra l'Inter, in pole, e il), le idee alternative portano ai nomi di Milinkovic Savic e Thomas Partey. Profili ...Commenta per primo Il no al Lipsia, il PSG. Ora per Marcus Thuram è arrivato il momento della svolta finale. Siamo all'ultima curva di ... Il sorpasso in corsia box l'aveva compiuto ilche ......èdopo il rinnovo del portoghese, offerte per Theo stanno arrivando e si teme anche qualche sirena per Maignan ma dall'Inghilterra arriva anche un'altra voce che spaventa i tifosi del. ...

Milan, sfumato Thuram chi prendi in attacco Gli ostacoli per Morata ... Calciomercato.com

C'era ottimismo, c'era fiducia. Era pronto anche il contratto da 5 anni a circa 4,5 milioni a stagione, ma l'inserimento dell'Inter dopo la cessione al Fenerbahce di Edin Dzeko ha fatto saltare il ban ...Sandro Tonali, che a breve diventerà un nuovo giocatore del Newcastle United, il Milan ha avviato i contatti per Lazar Samardzic ...