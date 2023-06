Milan | Salvini | 'Maldini | Ibra e Tonali | mi piange il cuore Berlusconi? Non sarebbe stato contentoL'ho sentito quando l'Inter perdeva'

... del. Non possiamo penare che nel 2040 ci sia un quindicenne che non sappia chi è stato ... la conta mentre parla, per rubargli la scena; il suo ultimo discorso e tanti altri. Non dovrebbe ...Silvio Berlusconi aveva ancora ilnel cuore, d'altro canto come dimenticare gli anni ruggenti,... recentemente scomparso, aveva avuto un dialogo a sfondo calcistico con Matteoa inizio ...Matteo, Ministro dei trasporti e delle infrastrutture nonché grande tifoso del, a margine dell'inaugurazione del cantiere della fermata a Piazza Venezia della Metro C di Roma ha commentato le ...

Milan, Salvini: 'Maldini, Ibra e Tonali, mi piange il cuore. Berlusconi Non sarebbe stato contento...L'ho sentito quando l ... Calciomercato.com

Le parole di Matteo Salvini sulla cessione di Tonali al Newcastle: 'Non penso che Berlusconi sarebbe stato felice' Intervenuto a Porta a Porta su Rai 1, Matteo Salvini, leader della Lega e tifoso mila ...Salvini: Dopo Ibra e Maldini anche Tonali, trittico insostenibile - "Oggi non parlo di Mes né di Tonali, ci sono due temi che non sono in grado di ...