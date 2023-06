Milan | retroscena Tonali | ha pianto dopo la cessione

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 giugno 2023) Ilsu Sandro, centrocampista exil passaggio al Newcastle. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da SportMediaset, Sandrosarebbe scoppiato in lacrimeaver saputo dellaal Newcastle nel ritiro dell’Italia Under 21. Il centrocampista era infatti un grande tifoso delsin da bambino e sognava di poter rimanere in rossonero per tutta la carriera. Adesso nel suo futuro c’è invece la Premier League con la maglia bianconera del Newcastle.