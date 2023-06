Milan | occhi su Morata | l' attaccante piace anche in Arabia ma vuole restare in Europa

Commenta per primo Ilpensa anche a Cataldi per la rivoluzione a centrocampo. Lo scrive questa mattina Il Tempo . Con gli 80 milioni incassati per Tonali i rossoneri si preparano ad effettuare azioni massicce sul ...Alvaro Morata è il nome nuovo per l'attacco deldopo l'incredibile colpo di scena che ha coinvolto Marcus Thuram, destinato all'Inter. Il calciatore spagnolo è tra i profili seguiti dalla dirigenza rossonera in questi giorni secondo la ...Dopo aver perso il derby di mercato per Marcus Thuram , che ha trovato l'accordo con l'Inter dopo esser stato in contatto per diversi giorni con la squadra rossonera, ilha messo glisu Lazar Samardzic dell' Udinese . Contatti in corso tra i due club , con i rossoneri che vorrebbero arrivare al giovane trequartista serbo classe 2002. I numeri di Lazar ...

Milan, occhi sul talento di Guler Panorama

La dirigenza rossonera si sta concentrando sul centrocampo, con un occhio di riguardo particolare per il giovanissimo Güler del Fenerbache.Milan, torna di moda una vecchia idea dall'Udinese Milan, dopo la beffa Marcus Thuram, i rossoneri sono tornati a lavorare per rinforzare il centrocampo. Si riapre la pista che conduce a Lazar Samardz ...