Milan | nuova pretendente per Nasti

(Di sabato 24 giugno 2023) Marcopuò lasciaremente ilin prestito dopo la buona esperienza a Cosenza: come riferisce Repubblica, ci pensa il P...

: GLI OSTACOLI PER MORATA E SCAMACCA RESTYLING A DESTRA - Tra gli obiettivi delladirigenza c'è anche quello di rinforzare la fascia destra d'attacco . La corsia opposta a quella occupata ...... un altro italiano pronto a dire sìL'Arabia Sauditameta del calcio internazionale. Il primo ... Gattuso verso l'Arabia SauditaJorge Mendes, agente che cura gli interessi dell'allenatore ex...L'ex Borussia Dortmund è da tempo nel mirino del, che proprio in quella zona di campo ha ... Calciomercato,pretendente per PulisicLe tre italiane che sono sulle tracce di Christian Pulisic ...

Milan, nuovo stadio: le parole del sindaco di San Donato Milanpress

La cessione di Sandro Tonali al Newcastle ha inevitabilmente monopolizzato l'attenzione in casa Milan, tra le cifre dell'operazione - circa 80 milioni di euro complessivi tra parte fissa e variabili - ...Sfumato Thuram, il Milan si concentra ora sulle alternative per rinforzare l’attacco. Questi i nomi sul taccuino rossonero secondo La Gazzetta dello Sport: “Per trovare qualcuno di livello da affianca ...