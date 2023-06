...al"Mi chiamò per chiedermi di Ronaldo", il racconto di Fabio Capello "L'irresistibile follia del primo Silvio" - di Giorgio Porrà "Tutti gli uomini del presidente" - di Massimo"......al"Mi chiamò per chiedermi di Ronaldo", il racconto di Fabio Capello "L'irresistibile follia del primo Silvio" - di Giorgio Porrà "Tutti gli uomini del presidente" - di Massimo"......nel corso del pomeriggio in diretta su Sky. Il popolare telecronista ha ricordato quando, da giovane, seguiva Sandro Piccinini nelle telecronache. Una volta, prima di un match del, ...

Milan, Marianella: “Lukaku Do zero possibilità” | NEWS Pianeta Milan

Marianella: 'Lukaku-Milan Secondo me ci sono zero possibilità' Massimo Marianella ha parlato della situazione legata a Romelu Lukaku ai microfoni di Sky Sport: 'Non so se è una strategia di mercato d ...A Sky Sport, Massimo Marianella, giornalista e telecronista, ha parlato di Azpilicueta, vicino all'Inter, e di Lukaku Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Azpil ...