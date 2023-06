Milan-Inter | il secondo round è per Frattesi | il giocatore ha scelto ma può ancora cambiare tutto

(Di sabato 24 giugno 2023) Andiamo per esclusione: niente Premier League, perché la volontà è quella di rimanere in Italia; niente Roma, come confermato...

Rassegna stampa 24 giugno - calciomercato.itAd animare il calciomercato italiano e non solo c'è il derby trache si stanno sfidando su tantissimi calciatori. Ad esempio su Marcus Thuram,...Calciomercato, Samardzic in orbita rossonera per dimenticare lo 'sgarbo Thuram' ricevuto dall'Stando a quanto riferito dal collega Gianluca Di Marzio, ilha avviato i contatti con l'Udinese per Samardzic. La dirigenza rossonera è dunque ritornata all'attacco sul centrocampista ...Chi è in vantaggio per prenderlo " Stiamo parlando con Roma, Juve e. Sento dire del, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l'hanno chiesto, mentre con le altre ...

Piccolo inciso: nelle ultime ore Giovanni Carnevali, al solito molto loquace, ha detto che sul centrocampista neroverde ci sono Inter, Roma e Juve e che il Milan non ha al momento fatto alcuna offerta ...Il talentuoso giocatore francese potrebbe sbarcare nell'Inter dopo aver operato un clamoroso sorpasso di mercato.