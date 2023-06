Milan | Cardinale e un modello americano improntato sul marketing

(Di sabato 24 giugno 2023) Secondo quanto riportato da Footmercato.net, Gerryvorrebbe adottare unsul, per il

Iltrema e il motivo è... Kylian Mbappe . Dopo la partenza choc di Sandro Tonali per Newcastle ...devono provare a resistere (ammesso che sia questa l'intenzione del proprietario Gerry) ...Paolo Maldini , Sandro Tonali . Per i tifosi rossoneri è un inizio di mercato estivo da incubo. E la nuova proprietà di Gerryè stata chiara: alnessuno è incedibile. Ecco perché le voci che circolano da giovedì sera su un interessamento del Newcastle anche per Theo Hernandez spaventano i tifosi rossoneri, ...... anche arrivasse Reijnders e si rivelasse un giocatore di alto livello, i tifosi probabilmente dimenticherebbero presto Tonali, nonostante tutto, ma rimane chesta manomettendo con ...

Milan da Cardinale agli arabi, ogni giorno uno sceicco. Tonali, l'offerta è davvero choc Affaritaliani.it

Fra i due club competizione aperta in tutti gli ambiti e rapporti ai minimi termini. E dopo l'affare Thuram, si preannunciano scintille anche per ...Sta diventando un problema sempre più importante quanto succede tra Tolosa e Milan, club che hanno in comune membri nel loro cda.