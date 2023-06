Migranti | intesa Italia-Austria Meloni | “L’Europa è prima di tutto una civiltà” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 giugno 2023) “E’ grazie alla collaborazione frase l’Unione Europea sta cambiando paradigma sul tema dei”. Lo ha detto dopo il bilaterale con il cancelliereco Karl Nehammer il presidente del consiglio Giorgia, che ha preceduto l’intervento alForum Wachau ” È stato fatto un cambio –ha aggiunto il Premier- ora va fatto concretamente un passo ulteriore per le soluzioni per affrontare questa materia, e sarà oggetto del prossimo Consiglio europeo. Io e il cancelliere ne abbiamo parlato, contiamo uno sull’altro”. Senza queste nazioni non c’è futuro “In questo luogo di grande spiritualità – ha aggiunto il Presidente del Consiglio- parliamo di futuro del. Per capire dove debba andare bisogna interrogarsi su cosa sia: ...