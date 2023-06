Migranti | in 57 salvati al largo di Roccella

(Di sabato 24 giugno 2023) La Guardia costiera ha soccorso stamane 57che si trovavano a circa 50 miglia aldiJonica . Il gruppo, composto da egiziani e siriani, tra cui undici minorenni e donne, era a bordo di una barca a vela. Ai soccorritori, i profughi hanno raccontato di essere stati imbarcati sette giorni fa in un porto turco. Dopo l’approdo, isono stati sottoposti a una prima visita...

13alla deriva da due giornida Geo Barents Questa mattina il team di Geo Barents, nave di soccorso di Medici senza frontiere, ha tratto in salvo 13 persone, tra cui due donne e ...Complessivamente soccorsi e3.637, di cui oltre 2.500 minori.... Egitto e Pakistan, si sonosolo in centotto. La perseveranza è un amore che sente lo ... le parole del Cardinale Zuppi alla Veglia "Morire di speranza", in memoria deiche perdono la ...

Domenica lo sbarco dei 172 migranti salvati nel Mediterraneo: a bordo anche neonati SalernoToday

Con lo sbarco di oggi è salito a 21 il numero di arrivi nel 2023, per un totale di circa 3 mila migranti salvati ...L'associazione umanitaria Alarm Phone è tornata a lanciare l'allarme, stavolta riguardante 50 migranti alla deriva, risultano poi altri 40 dispersi.