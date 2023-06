Michael Rinaldi chiarisce sul suo futuro | “Il mio obiettivo è…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 giugno 2023) La stagione dinon sta andando affatto male. Con la Ducati si sta ricavando un importante sesto posto nella classifica piloti in Superbike e vuole continuare a stupire tutti. D’altro canto tra non molto sarà anche il momento di iniziare le chiacchiere sule lo stesso pilota lo ha riferito ai microfoni di WorldSBK. Ecco cosa ha detto.: “Il mioè restare qui” (Credit foto – pagina Facebook Aruba.it Racing Ducati)Queste dunque le parole diin merito al suo: “Al momento stiamo ancora parlando. Penso che del mione parlerò dopo Imola. Per adesso sono concentrato su Donington e su Imola. Di sicuro dopo Imola saprò quale sarà il mio. Voglio ...