Mi ha preso in fronte con il suo pennellone | la reazione è tutta da ridere

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 24 giugno 2023) Oggi Notizie Una fan del DIY ha condiviso la sua esperienza nella cdi un bellissimo giardino con una sola scorta di vernice per trasformare il suo noioso capanno. Senza spendere molto, grazie agli acquisti di Wilko e B&Q, questa fan del fai da te ha ottenuto un risultato sorprendente. Dopo aver dipinto il capanno con Cupronol fence paint nero, ha deciso di aggiungere un tocco di colore contrastante, utilizzando una vernice beige venduta da Wilko. L'articolo racconta come questo semplice intervento abbia dato nuova vita a un anonimo capanno. Di cosa parliamo in questo articolo... Una fan del DIY ha trasformato il suo shed con un po' di vernice Ha usato vernice nera a base di legno per coprire tutto lo shed Ha aggiunto un colore beige per contrastare il nero Ha utilizzato la vernice da giardino The Coastal Cliff per dare un tocco finale Ha anche dipinto ...