Mi appare il tuo viso | Romina Power choc | ecco la foto di Ylenia | Guarda

(Di sabato 24 giugno 2023) Il dolore non è ancora passato. La scomparsa diCarrisi ha lasciato ferite profonde in. La mamma dinon ha ancora abbandonato l'idea di ritrovare sua figlia scomparsa nel nulla più di 20 anni fa. Un caso e un mistero che ancora oggi non trovano risposte. Una vicenda, quella di, che ha messo a dura prova anche il rapporto trae Al Bano Carrisi. I due poi negli anni hanno deciso di separarsi per intraprendere nuove strade. E quel dolore da madre spesso riaffiora e si fa sentire anche sui social. Infatti in queste ore sta facendo il giro del web un post proprio didedicato alla figlia: ", il tuo bel...

'Ylenia, ilbel visoimprovvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio', ha scritto Romina Power a corredo della foto. Un ...Seabbastanza scontato pensare che possiamo risparmiare sul volo e sull'alloggio ci sono ... Dai ilcontributo La community di Travellairs è in continua espansione, possiamo in questo senso ...... dando diritti solo a chi è nelterritorio, negando le regole che valgono per tutti, usando ...doverosa questa responsabilità del sistema pubblico, per ogni bambino, su ogni famiglia che si ...

Romina Power, il doloroso appello per la figlia scomparsa: «Ylenia dove sei Il tuo viso appare sempre nella m ilmessaggero.it

Un dolore che non può passare e che di tanto in tanto Romina Power vuole condividere. Per quella figlia scomparsa per cui non ha mai smesso di sperare. Così la cantante, ...Diletta Leotta ha festeggiato il 30esimo compleanno del suo fidanzato Loris Karius che, presto, diventerà anche il papà della sua prima bambina. La conduttrice di Dazn ha pubblicato ...