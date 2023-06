(Di sabato 24 giugno 2023) Il belga non aspetterà i catalani che stanno valutando altre opzioni per rinforzare il terzino destro. Il difensore sta già sondando altre possibili destinazioni Il, che chiaramente doveva essere il protagonista di questo mercato estivo dei trasferimenti, continua a muoversi. Come sappiamo, il mercato è iniziato in modo piuttosto intenso, con gli spagnoli ancora L'articolo

... è Thomas, 31enne esterno belga che avrebbe chiesto al Borussia Dortmund di lasciarlo partire questa estate. Il club tedesco non oppone particolari resistenze, ma ildovrà fare i ...Commenta per primo Ilè alla ricerca di un nuovo terzino destro da mettere a disposizione di Xavi. Le prime due ...i catalani hanno iniziato a rivolgere le proprie attenzioni a Thomas...Ilvorrebbe chiudere per un terzino destro in questi ultimi scampoli di mercato e il primo nome in lista è quello di Thomasdel Borussia Dortmund. La trattativa conil club tedesco però ...

Meunier, il Barcellona si allontana: la Juventus spinge DailyNews 24

Il belga non aspetterà i catalani che stanno valutando altre opzioni per rinforzare il terzino destro. Il difensore sta già sondando altre possibili ...Il calciomercato della Roma entra nelle fasi decisive per quanto riguarda le cessioni, ma Tiago Pinto pensa anche ad altri colpi ...