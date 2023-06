Metti 4 foglie di alloro in lavatrice e vedrai che risultati!

(Di sabato 24 giugno 2023)l’in? Non ci credi?cheChe peccato osservare che con il tempo, i lavaggi e l’uso i nostri abiti preferiti perdono man mano colore e brillantezza. Eppure, sarà per una sorta di affezione, sarà perché li indossiamo bene, sarà perché ci valorizzano, non riusciamo a separarci da loro! Non dobbiamo farlo, anzi. Possiamo riportarli all’antico splendore grazie ad un trucchetto geniale, antico quanto efficace: una sorta di bagno benefico nell’! Le virtù di questa pianta aromatica normalmente utilizzata in cucina fissano i colori sui tessuti, li ravvivano e li conservano inalterati nonostante i lavaggi. Ad assicurarvi un risultato sicuro sono le proprietà astringenti presenti nell’oleolito dellefresche. Curiose di ...

A piaceredi menta fresca e/o limone. Far riposare in frigorifero qualche ora e bere durante ...tutti gli ingredienti in una caraffa e copri d'acqua.in frigo e lascia in infusione ...A piaceredi menta fresca e/o limone. Far riposare in frigorifero qualche ora e bere durante ...tutti gli ingredienti in una caraffa e copri d'acqua.in frigo e lascia in infusione ...Una volta lavato, è importante asciugare accuratamente lee i gambi del prezzemolo. Puoi ... Prendi un sacchetto ermetico eall'interno il prezzemolo ben asciutto. Espelli tutta l'aria ...

Il trucco più antico delle casalinghe, metti a bollire alloro e limone: tanti soldi risparmiati! LaTuaDietaPersonalizzata

Molti si chiedono perché le nostre nonne mettevano l’alloro in frigorifero. I motivi sono diversi, ma ce n’è uno in particolare che analizzeremo. L’alloro è un’erba ampiamente utilizzata che non si li ...