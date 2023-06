Mes | Meloni | un errore portare ora la ratifica in Aula

Posticipare la discussione sulin Parlamento a settembre. La strategia non puo' essere apertamente dichiarata, ma nella ...che la vigilia coinciderebbe con la trasferta di Giorgiaa Bruxelles,......per 'la Stampa'salvini Raccontano nei palazzi che Giorgiaera al corrente del parere tecnico che questa settimana ha mandato in tilt la maggioranza di governo sulla ratifica del. ..Così dichiarava Giorgiaal Forum in Masseria un paio di settimane fa. Ma tanto ilquanto le proposte di riforma del Patto di Stabilità si fondano su un'"analisi di sostenibilità del ...

Mes in bilico, Meloni studia l’exit strategy: verso un rinvio del voto in Aula Il Sole 24 ORE

. "Sapete come la penso. Sicuramente penso che sia un errore portarlo in Aula adesso, anche per quelli che sono favorevoli alla ratifica dal trattato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, lasciando ...Le capriole e l’incoerenza della politica oggi fanno sì che Giorgia Meloni, che sta costruendo la propria trasformazione da leader di una destra antieuropea a statista liberal-moderata, si sia ...