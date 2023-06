MES | il pomo della discordia che divide la maggioranza

(Di sabato 24 giugno 2023) Sembra un acronimo come tanti altri, eppure il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, oramai da tempo per una partepolitica, oltre al suo significato letterale, già a un primo approccio deve essere considerato un ulteriore passo avanti verso il completamentoCasa Comune, la EU. Chi volesse avventurarsi a ascoltare le argomentazioni che adducono le due campane, quella dei favorevoli e quella dei contrari a che l’ Italia aderisca a quel trattato, correrebbe un rischio ben definito: quello dell’asino in mezzo ai suoni, resterebbe cioè, talmente frastornato da rinunciare a capire. Ammetterebbe quasi certamente, che se prima gli era parso di avere capito qualcosa, avendo tentato di saperne di più, alla fine si era trovato ancora più confuso e anche stizzito. Il motivo di quanto appena esposto è che, per tenere alta la bandiera italiana, ...

I dubbi e le preoccupazioni che fanno litigare sul Mes Finanza.com

Tre mesi. Giorgia Meloni vuole congelare la ratifica del Mes fino a settembre. Un'estate in freezer. Quanto basta per non far sciogliere come un ghiacciolo una delle ultime carte rimaste in ...Il Mes ha portato a creare un Aventino al contrario. Ma i dubbi sul trattato continuano ad esserci. Scopriamo quali sono.