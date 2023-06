Mercato Napoli | non solo David | altri due nomi per sostituire Osimhen

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 24 giugno 2023) Ormai ci siamo e con l’ingresso nel mese di luglio scatta ilestivo. Come tutti i club, anche ilsarebbe al lavoro per la rosa della prossima stagione e al momento starebbe tenendo banco il nodo. Nonostante le parole del presidente De Laurentiis il bomber nigeriano non ha ancora firmato il prolungamento e nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, sarebbero sbucatidueoltre al preferitocome sostituiti possibili della punta. Hojlund, anche Hojlund e Beto come dopoIlestivo incombe e ilstarebbe valutando in primis il futuro di. L’incontro avvenuto ieri, venerdì 23 giugno, tra De ...