Mercato Napoli | nomea sorpresa per il post Lozano

il 3,6%, mentre ilha in mano il restante 2,94%. Sarà Alga a rilevare la piccola quota ... s ocietà attiva nel settore petrolifero con sede a Nola, in provincia di. Insomma, l'Espresso è ...: il probabile addio di Lozano aprirebbe nuovi scenari per la fascia destra dei partenopei: sondato un nome a sorpresa Ildelruota intorno ai possibili avvicendamenti in ...... questo giovane talento è al centro di una grande trattativa dicon il Paris Saint - Germain. Il futuro di Osimhen sembra pendere in bilico, e i tifosi delnon vedono l'ora di ...

Gli arabi all'assalto anche del Napoli: maxi offerte per Lozano e Lobotka La Gazzetta dello Sport

Dalla Spagna lanciano un nome intrigante per l'Inter. Mirino potenzialmente su un big di casa Napoli. Occhio a Lozano ...Il club azzurro fissa il prezzo per Osimhen, in caso di addio si tratterebbe dell'incasso più alto da quando De Laurentiis è presidente. Scopriamo le operazioni del passato ...