Meloni | Un errore portare il Mes in Aula | io non ho cambiato idea

(Di sabato 24 giugno 2023): Mes? Chi chiede la decisione ora non aiuta l'Italia 'Per cui io, indipendentemente dal merito, spero che chi l'ha calendarizzata voglia riconsiderare questa decisione, che in ogni caso non ...

: determinati ad andare avanti, giudicano italiani Il premiersi dice 'tranquilla' sul futuro del suo governo anche se 'tutti i giorni' legge 'ricostruzioni su quando' l'esecutivo andrà ...'', taglia corto il premier Giorgia, oggi in Austria. ''Penso sia unportare ora il Mes in Aula, indipendentemente la si pensi, anche se sei favorevole alla ratifica del Trattato. Il ..."Sicuramente penso che sia unportare il Mes in aula adesso, anche per chi è favorevole alla ... Chi l'ha calendarizzato spero voglia riconsiderare questa decisione", dice. E a proposito ...

Mes, Meloni: un errore portare ora la ratifica in Aula Il Sole 24 ORE

