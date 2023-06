Meloni | Santanchè disponibile a riferire in Parlamento

Sono contenta che la ministraabbia dato la sua disponibilità, l'ho vista tranquilla in queste ore come sono tranquilla io". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un ...Lo ha detto il premier Giorgia, oggi in Austria, a proposito delle polemiche, nate dopo l'inchiesta di Report, che nell'ultima puntata si è occupato del ministro Danielae della ...LA TATTICA Ierisi è presa una giornata libera: niente impegni ufficiali in agenda. Tempo utile a smaltire due giorni sulle montagne russe per il governo. Soprattutto l'incidente in Parlamento ...

Giorgia Meloni: «Un errore portare in aula il Mes ora. Santanchè ... Open