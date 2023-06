(Di sabato 24 giugno 2023) "Ci stiamo muovendo con gli alleati, sono calendarizzate delle riunioni per confrontare e mettere a regime le varie informazioni. Si sa che non è facile capire esattamente tutto quello che sta ...

Ho, ora che immediatamente riparto, una web call con i ministri interessati e l'intelligence". Lo ha annunciato la premier Giorgiaa margine del suo incontro con il cancelliere ...Giorgiaguarda con apprensione e attenzione ai fatti che si stanno svolgendo in Russia. E per questo ... "Hoadesso, ripartendo immediatamente, una web call con i ministeri interessati ...'Il governoe Fratelli d'Italia sono grandi sostenitori del made in Italy e delle piccole imprese e le ... Stati generali dei professionisti e delle impreseda Aepi a Palazzo Wedekind ...

Meloni: "Organizzato punto con ministri competenti e intelligence" Agenzia askanews

Giorgia Meloni guarda con apprensione e attenzione ai fatti che si stanno svolgendo in Russia. E per questo ha già dato il via alla convocazione dell'Intelligence per capire il da farsi. Intanto, dall ...