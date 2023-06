Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa al termine dell'Europa Forum Wachau. .non lo potrà mai ammettere ma la verità è che uno dei principali punti di forza dei suoi ...con la sua capacità di essere incoerente con la sua storia recente e divenire unargine ...... acuite dalla pandemia e dalla fuga dai posti di lavoro per unadifesa delle proprie ...che hanno generato il fallimento dell'incontro con i sindacati " è il placet politico die ...

Meloni, imprevedibile quel che può succedere in Russia La Prealpina

"Quello che sta accadendo racconta una realtà molto diversa da quella della propaganda russa di questi ultimi anni sullo stato di salute, la solidità, la compattezza all'interno della Federazione. (AN ...Roma, 24 giu. (askanews) -"Ci stiamo muovendo con gli alleati, sono calendarizzate delle riunioni per confrontare e mettere a regime le varie informazioni. Si ...