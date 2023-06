Meloni | Il caos interno alla Russia sbugiarda sua stessa propaganda su solidità e compattezza

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 giugno 2023) (Agenzia Vista) Furth bei Göttweig, 24 giugno 2023 “Ci stiamo muovendo con gli alleati, ci sono delle riunioni già previste per confrontare le informazioni. Chiaramente non è facile capire cosa stia esattamente accadendo. Queste cose non si giudicano senza conoscere esattamente quello di cui stiamo parlando. Certamente quello che sta accadendo racconta qualcosa di molto diverso rispetto ai racconti dellarussa sullae laall'della Federazione. Questo elemento va tenuto in considerazioni anche in termini di imprevedibilità”, le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia, a margine della sua partecipazione all'Europa-Forum Wachau. /Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev