Mbappé su Messi | «Grato per gli anni passati al tuo fianco»

(Di sabato 24 giugno 2023) Kylian, attaccante del Psg, ha parlato del suo rapporto con Lioneldopo le due stagioni insieme Kylian, attaccante del Psg, ha dedicato un lungo messaggio aper il compleanno su Instagram. PAROLE – «Buon compleanno, leggenda. Ti auguro di trascorrere questa giornata nel miglior modo possibile, con amici e familiari. Grazie per questi dueinsieme a Parigi, ho imparato tanto da ogni parte di te: il giocatore, il compagno di squadra, l’avversario l’uomo. Ne sono riconoscente. Buona fortuna per la tua prossima avventura».

