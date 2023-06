Matteo Di Pietro | lo youtuber ai domiciliari per l’incidente di Casal Palocco non potrà utilizzare cellulare | pc e tablet | “Può influenzare gli amici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) A 9 giorni dalche ha causato a morte del bimbo di 5 anni nel quartiere di, a Roma, il ventennedisi trova agli arrestie non puònessun dispositivo informatico di comunicazione. I suoi device personali gli sono già stati sequestrati per impedirgli di accedere ai suoi account social, ma ora il divieto si estende a qualsiasi mezzo che possa consentirgli di comunicare con glie di inquinare le prove, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. É in particolare il canale Youtube del giovane ad essere finito sotto la lente degli inquirenti, che vagliano i contenuti pubblicati nei giorni scorsi e le numerose challenges al volante condivise dai TheBorderline, gruppo di giovani ...