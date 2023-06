Marta Fascina rompe il silenzio e dice | “dette cose non vere”

(Di sabato 24 giugno 2023) . Dubbi sul futuro diin Forza Italia L’ultima apparizione pubblica diè stata al funerale di Silvio Berlusconi. Da quel giorno, l’ultima compagna di Berlusconi sembra essere sparita dalla vita pubblica e questo ha alimentato non poche ipotesi. La prima riguarda l’ipotesi che sia stata sfrattata dalla villa di Arcore, informazione che sembra essere stata smentita, anzi altre indiscrezioni parlano della volontà del Cavaliere di donarle villa San Martino, ma sarà solo la lettura del testamento a poter dare certezze. Inoltre, sembra che lanon abbia alcuna intenzione di ritirarsi a vita privata e quindi lasciare la politica, visti anche i rapporti non sempre sereni con Antonio Tajani, che pochi giorni dopo la morte di Berlusconi, disse: “Non sentoda un po’ ma, se ...

Nessun ruolo era previsto, nel documento, per, compagna da oltre due anni del Cavaliere e deputata sempre più in ascesa nel partito da quando era diventata presenza fissa ad Arcore con ...... ma lesbica spezzina vuole vaccino Hpv gratis: no dell'Asl5 Si soffia il naso mentre guida: sanzionata dalla Polizia locale Premurosa e servizievole: alla compagna100 milioni e una ...è pronta per affrontare questa nuova fase della sua vita senza Silvio Berlusconi . Come rivela un retroscena del Corriere della Sera, la compagna del Cavaliere per la prima volta dopo ...

Le mosse di Marta Fascina in Forza Italia: «Ho sentito cose non vere» Corriere della Sera

Fino all'ultimo, dal letto del San Raffaele, l’ex premier avrebbe lavorato alla riorganizzazione di Forza Italia con l'idea di un triumvirato per macro-Regioni ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...