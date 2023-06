Marianella | «Derby mercato Inter-Milan? Non finito! Azpilicueta bene»

(Di sabato 24 giugno 2023)rilancia la sfida sulfra, trovando ancora dei protagonisti da dover sistemare fra le due squadre. A Sky Sport 24, il noto giornalista promuove anche il sempre più probabile arrivo didal Chelsea. LA SFIDA – Massimoanalizza ildifra: «Ancora non è finito, perché dobbiamo scoprire dove firmerà Davide Frattesi. Lì la bilancia penderà da una parte o dall’altra, è il trasferimento più importante in Italia. Marcus Thuram? Calcisticamente, dal punto di vista tecnico e tattico, è posizionato meglio nell’attacco dell’. Ma ci può guadagnare, smacco della trattativa a parte, anche il: la notizia che ...

...ricca di impegni e sono reduci da un deludente pareggio a reti bianche in campionato nel... sarà trasmess anche in chiaro su TV8 , con telecronaca di Massimoe commento tecnico di ......ricca di impegni e sono reduci da un deludente pareggio a reti bianche in campionato nel... sarà trasmess anche in chiaro su TV8 , con telecronaca di Massimoe commento tecnico di ...