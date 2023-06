Marcos Leonardo | dal Mondiale U20 all’Italia | blitz e futuro in Serie A

(Di sabato 24 giugno 2023) E’ finalmente entrato nel vivo il calciomercato diA con tante squadre pronte a chiudere colpi interessanti per presente e. Continua la caccia al Napoli e tante squadre sono in grado di ridurre la distanza: dal Milan all’Inter, dalla Lazio e Juventus e alla Roma. Il calciomercato continua a regalare sorprese ed è ai dettagli la trattativa per l’arrivo in Italia di, grande protagonista dell’ultimoUnder 20 con la maglia del Brasile.è un calciatore brasiliano classe 2003, attaccante del Santos e della Nazionale brasiliana. E’ un centravanti rapido, bravo ad attaccare gli spazi e con un tiro potente e preciso. Nel corso della breve carriera si è anche dimostrato un ottimo realizzatore. Entra a far parte delle ...

