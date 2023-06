Marco Mazzoli svela i segreti de L’Isola dei Famosi | “Ecco cosa ci davano da mangiare”

Leggi su biccy

(Di sabato 24 giugno 2023)ha conclusodeitrionfando a furor di popolo e in questi giorni ha rilasciato numerose interviste. Il punto definitivo con il reality lo ha però messo su Instagram con una diretta lunga circa un’ora. “Odiavo i reality e ora che ne ho fatto uno li odio ancora di più.deiè stata un’esperienza straordinaria, ma non rifarei mai più“.: “si mangiava sudei” “si mangiava? Siamo andati a fasi, nella prima fase non si mangiava niente e purtroppo è tutto vero. E sono contento, perché anche io pensavo fosse tutto tarocco. Vivendolo ho sofferto come un cane. Nello ...