Marco Mazzoli svela di aver avuto una grossa litigata con il capo degli autori durante l’Isola 17 | il motivo

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 giugno 2023), vincitore della diciassettesima edizione dedei Famosi, terminata lunedì 19 giugno, nelle scorse ore si è intrattenuto con i suoi fan in una diretta sul suo profilo Instagram. Lo speaker radiofonico de Lo Zoo di 105 ha promesso ai suoi follower di raccontare per l’ultima volta tutto quello che è accaduto in Honduras, per poi non tornare più sull’argomento: Oggi sono un po’ più a posto di testa. Un po’ più tranquillo. Sto realizzando un po’ tutto. È stato veramente allucinante. Una roba inspiegabile. Mi avete scritto in privato di raccontare retroscena. Una volta che lunedì rientro con Lo Zoo non ho voglia di tediare nessuno con ancorae l’esperienza che ho vissuto. Perché basta insomma. Sono stato via due mesi dalle cose che amo di più, che sono mia moglie e ovviamente Lo Zoo, quindi ...