Marcia su Mosca | il dietrofront di Prigozhin Lukashenko conduce negoziati

(Di sabato 24 giugno 2023) Dallasual: nell'arco di poco più di mezza giornata la "ribellione militare" - questo il capo d'accusa russo - di Yevgenye della Wagner sembra essersi al momento esaurita senza tuttavia che siano chiare le esatte circostanze - e la durata - di questo esito.La ribellioneAnnunciata ieri notte, era iniziata con l'attraversamento della frontiera russa e l'arrivo a Rostov sul Don, confermato solo nelle prime ore della mattina in Italia; una posizione strategica, sia perché vi si torva il comando del distretto militare meridionale russo - e il principale hub logistico delle forze russe impegnate in Ucraina - sia perché, con un milione di abitanti, non è un bersaglio attaccabile dall'esercito regolare senza conseguenze politiche gravissime per il Cremlino. Il discorso di PutinCremlino che ...

LaversoMa Shoigu e Gerasimov non lo hanno aspettato, e una colonna di mezzi della Wagner comincia a muoversi verso nord. Verso Voronez, a circa 500 km lungo l'autostrada M4, la lunga ......(rispettivamente ministro della Difesa e capo di stato maggiore dell'esercito) e la messa in sicurezza di tutto il Gruppo Wagner (compresa l'immunità per chi ha partecipato allasudi ......di Shoigu - Gerasimov Stanno circolando sui social network e sui diversi media russi voci - al momento non confermate - secondo cui nel negoziato per fermare ladei Wagner verso...

La Wagner ha interrotto la sua avanzata verso Mosca dopo che il suo leader ha parlato con il presidente bielorusso Lukashenko. Lo afferma lo stesso Yevgeny Prigozhin in un messaggio audio rilasciato q ...Cosa abbia Vladimir Putin messo sul tavolo, non si sa. Di certo, nel mirino di Prigozhin, da mesi, ci sono i vertici della Difesa russa: il ministro Sergei Shoigu e il capo dello Stato maggiore Valery ...