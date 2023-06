Marceremo su Mosca Prigozhin pone le sue condizioni al Cremlino

(Di sabato 24 giugno 2023) Russia, la minaccia dei mercenari del gruppo Wagner arriva anche. Il capo del gruppo Wagner, Yevgeny, ha minacciato di bloccare la città di Rostov e dirigersi versose il ministro russo della Difesa Serghey Shoigu e il generale Valery Gerasimov non si incontreranno con lui nella stessa Rostov. Lo riportano i media internazionali. «Vogliamo Gerasimov e Shoigu. Finché non saranno qui, resteremo, bloccheremo Rostov e ci dirigeremo verso», ha detto. Intanto le forze di sicurezza russe hanno condotto un raid nel quartier generale di Wagner a San Pietroburgo. Lo riporta il sito Fontanka, citato dalla Bbc, spiegando che «persone dal volto coperto e con fucili automatici» in azione anche nella zona della città russa dove ci sono l'albergo e il ristorante di ...

Putin: "Difenderemo nostro popolo e nostro Stato da questo tradimento" Prigozhin: "suse Shoigu non viene a Rostov" 2023 - 06 - 24 10:02:29 Tajani: "No criticità ma italiani in Russia invitati a prudenza" 'Il ministero degli Esteri è in contatto con l'Ambasciata d'...Putin: "Difenderemo nostro popolo e nostro Stato da questo tradimento" Prigozhin: "suse Shoigu non viene a Rostov" 2023 - 06 - 24 10:02:29 Tajani: "No criticità ma italiani in Russia invitati a prudenza" 'Il ministero degli Esteri è in contatto con l'Ambasciata d'...

Russia, la rivolta di Prigozhin. I Wagner controllano Rostov e ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Russia, la minaccia dei mercenari del gruppo Wagner arriva anche Mosca. Il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha minacciato di bloccare la ...Il capo del gruppo mercenario esorta i soldati a “fermare” i capi delle forze armate russe. Pronto a marciare sulla capitale se "non avrà" Gerasimov e Shoigu. Il presidente russo: “Pugnalati alle spal ...