(Di sabato 24 giugno 2023)è una donna sensibile, personaggio amato della tv. Nelle ultime ore sta spopolando un suo post con unper il. Donna con una carriera incredibile alle spalle non si è mai dimenticata quella che è la base della sua vita, cioè la famiglia. Ha sempre dimostrato grande affetto sia per il marito che per i figli e per i nipoti, dimostrandosi una persona dal cuore gigante e dalla grandissima intelligenza.per il(Instagram @) Ancora una volta la Zia della televisione riesce ad arrivare al cuore del pubblico, grazie alla sua sensibilità e con la voglia di raccontare la sua intimità sempre con garbo e senza mai far scoprire ...

La serata condotta dae Albero Matano sarà trasmessa da Raiuno il prossimo 4 luglio, in seconda serata. Dice alla Stampa: "Credo di averli condotti tutti io, è un premio ...Si svolgerà in serata sulla piazza del Campidoglio la cerimonia di consegna dei 'Premi Biagio Agnes' con i riconoscimenti al giornalismo di qualità. All'evento, presentato dae Alberto Matano, presenzieranno con il sindaco di Roma capitale Roberto Gualtieri 'padrone di casa', fra gli altri, i ministri degli Esteri Antonio Tajani, dell'Interno Matteo Piantedosi, ...Nella stagione 2011/2012 conduce conBuon pomeriggio Italia!; nello stesso periodo conduce sempre conanche La vita in diretta su Rai1. Dal 2011 al 2013 e dal 2014 al 2018 ...

Mara Venier, tutti commossi per il nipote: il messaggio appena arrivato Grantennis Toscana

Tutto pronto per la serata live dei «Little Tony family». Il cantante e attore Sammarinese era cittadino onorario del paese trevigiano. A un amico di qui ha donato tutti i suoi cimeli: «Gli ho dedicat ...Quando a Mara Venier (all’epoca sua compagna) fu proposta per la prima volta Domenica In, negli anni Novanta, Renzo Arbore le diede un solo consiglio: «Di solito cucinava lui a casa, io ero la sua aiu ...