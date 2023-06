Manifestazione Cgil sulla Sanità | Landini | Governo cambi strada

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 24 giugno 2023)dellaa Roma sul diritto alla salute e allapubblica. Il sindacato, insieme a un centinaio di associazioni, laiche e cattoliche, è sceso in piazza in nome dell'articolo 32 della Carta sul diritto fondamentale alla salute. "Ci sono 4 milioni di persone che non si curano perché non hanno i soldi. Non è accettabile. La situazione sta esplodendo", ha detto il segretario generale della, Maurizio. Dal palcoha ricordato l'altraorganizzata sempre con il mondo delle associazioni per il 30 settembre, per il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l'attuazione della Costituzione e contro l'autonomia differenziata.