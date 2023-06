Manchester City | pazza idea Hakimi | è in rotta col Psg e Guardiola

Commenta per primo Ilè sempre più vicino a piazzare il colpo Josko Gvardiol : come riferisce la stampa britannica, raggiunto l'accordo con il difensore croato sull'ingaggio, manca ancora quello con il ...Diego Milito ha ai microfoni di Sportitalia torna sulla sconfitta di Istanbul dell 'Inter contro ilin finale di Champions League . 'Abbiamo fatto una grandissima finale, meritavamo di più. Resta comunque una grandissima stagione, un grande percorso in Champions e in Coppa Italia e ...Cliente di Mendes è anche uno dei prossimi obiettivi del torneo saudita, Bernardo Silva del, mentre un'altra stella in procinto di migrare da quelle parti è l'egiziano Mohamed Salah, ...

Kalvin Phillips può lasciare il Manchester City dopo un solo anno: c'è il Bayern Monaco TUTTO mercato WEB

Achraf Hakimi non è contento della sua avventura al Psg e, secondo Marca, sull'ex Inter si starebbe fiondando il Manchester City. Guardiola ha fiutato l'affare e ha chiesto espressamente il marocchino ...Il Manchester City è sempre più vicino a piazzare il colpo Josko Gvardiol: come riferisce la stampa britannica, raggiunto l'accordo con il difensore croato sull'ingaggio, manca ancora quello con il Li ...