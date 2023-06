Maltempo nel Sannio | disagi nel capoluogo e in provincia risolti dai ‘caschi rossi’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl forte temporale, accompagnato anche da fulmini e tuoni, che si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi ha creato apprensione eo in diverse zone del. Sono da segnalare alcuni problemi alla circolazione stradale nell’area di Ponte Valentino e nei pressi di San Giorgio dela causa di due alberi pericolanti. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le strade. I caschi rossi sono dovuti intervenire anche per allagamenti lungo la rete stradale in Valle Telesina e Pietrelcina. Il centralino dei Vigili del Fuoco ha ricevuto 13 chiamate per altrettante emergenza nelle tre ore di massima intensità dell’acquazzone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.