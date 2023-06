E' morto il bambino di 7 anni malato di tumore che aveva commosso con l'ultimo desiderio di vedere i 'supereroi', poi interpretati dai volontari di una onlus, ospedale Regina Margherita di Torino. "...... mi basta percepire il nostro stesso entusiasmo per dareai tifosi." Entusiasmo necessario ... Un'battuta del patron biancazzurro: "Ribadisco che non ho mai avuto l'idea di abbandonare ...... appena rifatto in erba sintetica digenerazione, dell'Alfredo Berra (ex Eucalipti) in zona ... Per ladei tantissimi presenti, molti bambini e ragazzi, che seguono Totti sui campi di calcio ...

L'ultima gioia dai 'supereroi', morto bambino malato di tumore ... Agenzia ANSA

E' morto il bambino di 7 anni malato di tumore che aveva commosso con l'ultimo desiderio di vedere i 'supereroi', poi interpretati dai volontari di una onlus, ospedale Regina Margherita di Torino. "Mi ...La Roma, dopo Aouar e Ndicka, si prepara a piazzare un altro colpo in entrata. Definite le cifre del colpo. Mourinho può sorridere. La Roma non si ferma. Dopo aver piazzato i primi colpi in entrata (H ...