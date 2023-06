L’ultima folle sfida social | rapporti intimi non protetti senza rimanere incinta | ecco la ‘sex roulette’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 giugno 2023)nata suichele persona ad averesessuali non. È subito scattato l’allarme e ieri sera, alle Terme di Diocleziano a Roma, è stato presentato uno studio che ha lasciato tuttiparole. La ricerca condotta daCom eData per Anlaids Data ha rilasciato dati preoccupanti: i giovani non sanno cosa sia l’AIDS e non ne parlano, mentre ili spingono sempre di più a fare sesso non protetto.nuova ...