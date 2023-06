Lukaku | l'attore Jennings accusa | 'Narcisista e ciarlatano | leale solo a se stesso Milan? Non mi stupirebbe'

Leggi anche Facchetti: 'Sono sereno, mi fido di Inzaghi' L', scrittore e regista teatrale ... Di, che manca il pareggio da due passi, l'occasione più clamorosa. Dopo il vantaggio inglese ...Sul reparto offensivo, secondo Facchetti Jr, 'è in gran forma, Dzeko forse ha la capacità di ... Infine l'e regista 48enne si riaggancia alla fase iniziale del percorso europeo dell'Inter ...Gianfelice Facchetti ,e figlio dell'ex bandiera dell'Inter Giacinto Facchetti, è dunque ... Abbiamo recuperato qualche giocatore che ci è mancato, come Brozovic e, e nei momenti decisivi ...

Lukaku, che accuse dall'attore Jenning: "Narcisista e ciarlatano, ha lealtà solo per se stesso" TUTTO mercato WEB

Blog Calciomercato.com: In questi giorni stanno fiorendo equivoci su equivoci intorno all'Inter e al Milan, che potrenno definire equivoci di tarda primavera. Ogni stagione ha i ...Non si può rischiare e Lautaro Martinez non può essere lasciato solo, ha bisogno di un’altra punta forte accanto. Paolillo, ex amministratore delegato dell’Inter, dice la sua su alcuni temi nerazzurri ...