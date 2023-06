L’Ucraina ora prova ad approfittare del caos in Russia | «Riconquistati territori in Donbass | pronti a riprendere Bakhmut»

(Di sabato 24 giugno 2023) Mai dall’inizio della «operazione militare» in Ucraina, una guerra rivelatasi un tunnel senza uscita, laera stata nelcome nella giornata di oggi, con la minaccia di colpo di Stato da parte dei mercenari del gruppo Wagner. Una situazione di altissima tensione e confusione che, comunque finirà, non può che distrarre le attenzioni, e forse anche le stesse forze, del Cremlino dal teatro di guerra “esterno”. Inevitabile che Kiev, la cui controffensiva non sembra avere sin qui dato i risultati decisivi sperati, punti ad approfittarne. Cosa che secondo fonti militare ucraine starebbe già succedendo. A partire da alcuni deideloccupati dai russi dal 2014. «Vicino a Krasnohorivka, in seguito a un contrattacco ben pianificato, le nostre unità d’assalto hanno preso il controllo di diverse ...

