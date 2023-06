(Di sabato 24 giugno 2023) I Vigili del fuoco del comando di, insieme al personale SAST, sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, 24 giugno 2023, in località Corsagna nel comune diper soccorrere un uomo di 44 anni infortunatosi a seguito di una caduta dalla bicicletta su un

Lucca: ciclista cade su un sentiero impervio a Borgo a Mozzano Firenze Post

