Lotta | i convocati dell’Italia per gli Europei Under 20 | 12 azzurrini a Santiago di Compostela

(Di sabato 24 giugno 2023) Gli20 2023 disi terranno da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio adi, in Spagna: sono dodici gliper la manifestazione, che prevede 6 giornate di eliminatorie, con le finali in programma per il giorno seguente. Glial via saranno Andrea Martino (55 kg), Francesco Bellino (72 kg) e Leon Rivalta (82 kg) per la greco-romana, Elena Placenti (53 kg), Immacolata Danise (55 kg) ed Aurora Russo (59 kg) per la femminile, Antonino Militano (61 kg), Paolo Pio Lumia (65 kg), Raul Caso (74 kg), Raffaele Matrullo (79 kg), Gabriele Niccolini (86 kg) e Mattia Nasello (92 kg) per lo stile libero. Questo il calendario delle eliminatorie degli: Lunedì 26 – Andrea ...

Gli Europei Under 20 2023 di lotta si terranno da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio a Santiago di Compostela, in Spagna: sono dodici gli azzurrini convocati per la manifestazione, che prevede 6 gio ...