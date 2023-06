Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 giugno 2023) Peggio dei consigli ai maturandi di Beppe Severgnini, in cui mi sono imbattuto non volendolo qualche giorno fa sui social (maledetto algoritmo), e del ridicolo manifesto pubblicato sui canali dei C... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti