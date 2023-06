Lorella Cuccarini pubblica delle foto in bikini e Arisa commenta | “Tu per me sei un esempio” La replica dell’ex ballerina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023), in questi giorni in vacanza, si sta godendo il caldo e il sole della Sardegna. E proprio dall’oasi di Bidderosa la conduttrice, con il suo splendido fisico allenato, si è mostra incon il mare sullo sfondo. Scattata dalla figlia Chiara Capitta e poita su Instagram, laha subito riscosso grande successo. E are non sono solo i fan ma anche la collegache ha scritto: “Tu per me sei unper quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L’che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene ...