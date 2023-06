L’olio di aloe non è quello che dicono | ecco cosa rivelano studi autorevoli!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 24 giugno 2023) La pianta diVera è stata a lungo utilizzata dal punto di vista cosmetico e curativo per determinate sue proprietà. Alcuni recentiperò hanno posto un freno a tutto questo. L’8 aprile scorso il tribunale europeo ha vietato l’utilizzo indiscriminato di questa pianta in quanto probabili genotossica e cancerogena, bloccando così il ricorso dell’idrossiantracene, sostanza presente sia nell’che nella Senna. Ma non è tutto! Da alcune ricerche effettuate in Germania, le autorità competenti segnalano che anche in cosmesi non dovrebbe essere usatodi questa piante, semplicemente perché inefficace. Ad essere incriminati in modo particolare sono gli oli per capelli, corpo e viso, per i quali nei tempi passati si sono spese parole di elogio. Però a quanto pare gli esperti della CVUA Karlsruhe hanno ...