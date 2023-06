Lo stilista che svela i segreti della moda | 5 tendenze da evitare a tutti i costi - e se ami il neon | preparati a delusioni!

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 24 giugno 2023) Oggi Notizie Laè in costante evoluzione e ci sono alcune regole di stile ormai superate che dovrebbero essere dimenticate. Lydia, un'appassionata di, ha condiviso cinque consigli per abbandonare subito alcuni look superati. Il primo consiglio è di non puntare solo sui capi costosi, ma piuttosto di prestare attenzione alla composizione del tessuto. Inoltre, abbinare nero e blu scuro non è più proibito, mentre l'uso di colori scuri d'estate può essere molto chic. Noni capi in pelle dovrebbero essere abbinati e indossare sempre una cintura con i pantaloni non è più un must. In generale, si dovrebbe sperimentare nuovi stili e sperimentare, liberandosi dalle vecchie convenzioni. Tuttavia, ogni persona ha i propri gusti e preferenze e dovrebbe ascoltare il proprio istinto. Chiara Ruggiero