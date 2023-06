Lo spettacolo di Keiichiro Shibuya tra monaci buddisti e AI

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 24 giugno 2023) Un droide, un'orchestra e dei. Questo è l'improbabile cast dell'opera "Android Opera Mirror" al Théatre du Chatelet a Parigi. Una creazione in cui l'intelligenza artificiale è programmata per improvvisare sotto la guida del compositore. Lochiama in scena, ad accompagnare il pianoforte e le tastiere del compositore e la sua musica elettronica, Alter 4, un robot canoro umanoide dotato di Intelligenza Artificiale, l'orchestra Appassionato e un coro buddista giapponese. Una nuova forma di opera che fonde la tecnologia con l'espressione artistica umana.