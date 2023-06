Lo chiamano “Messi 2” | il nuovo obiettivo per l’attacco del Napoli

(Di sabato 24 giugno 2023) Ilsta lavorando per acquistare unattaccante che possa sostituire il partente Lozano: individuato l’. Il calciomercato delsta entrando nella sua fase più calda, con tante idee che stanno pian piano prendendo corpo, diventando trattative reali. Una di queste potrebbe riguardare un attaccante che il club azzurro sta seguendo, vista la possibile partenza di Lozano. Ilcano, infatti, è entrato nel mirino di alcuni club arabi, pronti a offrire un contratto da 10 milioni netti a stagione per i prossimi tre anni. Il calciatore sta riflettendo sul da farsi, mentre ilha già fissato il prezzo di cessione intorno ai 20 milioni di euro. Kubo della Real Sociedad è entrato nel mirino delNel caso in cui la cessione vada a buon fine, ...

La Carla esiste pure lei e sidavvero così e se non li metto per uno o più video loro si ... allora vuol dire che siamomale. Mi preoccupa molto semmai lo scontro che l'alunno un giorno ...Ma andiamo con ordine, partendo dagli annunci che le agenzie di real estate - come sitra ...vissuta - ci siamo presi la briga di interpellare amici e parenti che recentemente si sono...In questi casi i tecnici del dirittotale operazione " donazione indiretta ". Quando è ...dinanzi al notaio e quindi con un "atto notarile" in presenza di due testimoni (di normaa ...