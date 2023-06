LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | tra poco il sincro misto con Jodoin Di Maria Timbretti Gugiu Alle 19 Tocci e Marsaglia in finale dai tre metri

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:40 Amici di OA Sport bentornati alla Diving Arena di Resovia! Tra una ventina di minuti prenderà il via la primadi giornata, ildalla piattaforma da dieci. 12.20: Appuntamentoore 15.00 con ladeldalla piattaforma con SarahDied Eduard. 12.18: Si è chiusa l’eliminatoria dei treindividuali maschili. Vince il britannico Haslam con 430.70. Quarto Giovanni(401.90) e subito dietro Lorenzo(399.95). 12.17: Giovannisfonda invece il muro ...

La direttadella finale maschile dal trampolino 3 metri deiai Giochi Europei di Cracovia 2023 : ci sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia , che si sono qualificati rispettivamente per 4° e 5° e ...La7, PropagandaBest : 398.000 spettatori (3,4%);. Nove, Armani Milano - Virtus Bologna : ... Rai 2,Giochi Europei : 527.000 spettatori (3,7%);. Nove, Cash or Trash : 267.000 spettatori (......24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 14:50 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) European Games:- ...

LIVE Tuffi, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: attesa per Tocci e Marsaglia, azzurri per stupire dalla piattaforma syncro OA Sport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare per quanto riguarda i tuffi nella terza edizione dei Giochi Europei, i ... 21.20 Termina qui la DIRETTA LIVE della seconda giornata di Tuffi dei Giochi Europei 2023. L'Italia quest'oggi ha conquistato l'oro con Pellacani/Santoro e il ...